Сатка, Челябинская область, , 11:24 — REGNUM В Челябинской области жительница Сатки отдана под суд за гибель своей трёхлетней дочери. Об этом сообщает региональное управление СКР.

Девочка была найдена мёртвой утром 4 декабря 2020 года в частном доме. У неё обнаружили признаки переохлаждения. Следователи считают, что девочка вышла в неотапливаемые сени, открыв при этом незапертую дверь, а вернуться уже не смогла, потому что дверь плотно закрылась.

Сейчас уголовное дело передано в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. А после этого оно будет направлено в суд.