Фремонт, , 11:24 — REGNUM Несколько сотен случаев заражения коронавирусной инфекцией было зарегистрировано на заводе компании Tesla в штате Калифорния, которая возобновила свою работу в прошлом году вопреки рекомендациям местных представителей здравоохранительных органов, сообщает 14 марта New York Post.

Как указывают ставшие достоянием общественности данные, если в мае, на момент возобновления работы предприятия, остановленного в связи с пандемией коронавируса, на нем было зарегистрировано 11 случаев заражения, это число росло из месяца в месяц, достигнув в декабре отметки в 125 человек. В целом более 400 рабочих на объекте были заражены смертельным вирусом.

Напомним, открытие предприятия по производству электромобилей, расположенного в городе Фремонт, произошло после того, как владелец компании Илон Маск пригрозил перевести предприятие в случае, если власти штата запретят ему работать. В результате поданного Маском иска с властями штата удалось достичь компромисса: предприятие возобновляет работу, но при организации труда принимаются дополнительные меры предосторожности.