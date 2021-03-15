Ярославль, , 11:23 — REGNUM Арбитражный суд Ярославской области удовлетворил иск Верхне-Волжского межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования. С ОАО «Ярославский нефтеперерабатывающий завод им. Д. И. Менделеева» было взыскано более 4,3 млн рублей платы за негативное воздействие на окружающую среду за 2018—2019 годы. Вердикт судьи Розовой ещё может быть обжалован, передаёт ИА REGNUM.

Иск к заводу был подан еще в ноябре 2020 года. Речь шла «о взыскании 4 314 817,29 рубля платы за негативное воздействие на окружающую среду за 2018−2019 годы». Ответчик в суде заявил, что еще в 2016 году в отношении него ввели конкурсное производство, объявив банкротом. Управляющий заводом уточнил, что в силу положений закона о банкротстве предприятие не может «удовлетворить требования заявителя преимущественно перед требованиями иных текущих кредиторов согласно реестру».

Судья, несмотря на банкротство завода, иск удовлетворила полностью, взыскав в пользу госведомства всю запрашиваемую сумму.

Напомним, в феврале 2021 года суд по иску одного из управлений Росприроднадзора взыскал с компании из дивизиона «Норникеля» более 146 млрд рублей компенсации вреда.