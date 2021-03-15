Краснодар, , 11:23 — REGNUM В Краснодарском крае подтверждено 123 новых случая заражения коронавирусом за минувшие сутки, сообщили в региональном оперативном штабе 15 марта. Накануне, 14 марта, сообщалось о 126 новых случаях заражения.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинация продолжается — все новости»

«В Краснодаре выявлено 36 случаев, в Сочи — 21, в Геленджике — восемь. В Анапе семь новых пациентов, в Мостовском районе — шесть, в Кавказском — пять. По четыре положительных результата получено в Апшеронском, Красноармейском и Лабинском районах», — уточнили в оперативном штабе.

В ковид-стационарах проходят лечение 1025 человек, в тяжёлом состоянии 63 человека. Дома лечатся 2005 пациентов.

Всего с начала пандемии подтвердилось 40 472 случая заражения коронавирусом, показатель заболеваемости COVID-19 на 100 тысяч населения — 713,1. Выздоровели 35 308 человек, скончались 2134 человека с COVID-19.