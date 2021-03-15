Пенза, , 11:40 — REGNUM В Пензенской области за минувший день положительные результаты тестирования на коронавирус получили 117 человек, накануне сообщалось о 120 заболевших. С начала наблюдения инфекция выявлена у 40,3 тыс. жителей области. Об этом 15 марта сообщает общероссийский оперативный штаб.

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Всего скончались от последствий заражения коронавирусом 474 пациента, трое — за сутки. Выздоровели в общем итоге 36 512 человек, или 90,6% от общего числа заболевших. За сутки побороли инфекцию 122 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, в Пензенской области острую нехватку во врачах испытывают жители сельской местности — в первичном звене, то есть в участковых больницах, амбулаториях, поликлиниках. Не так остро стоит проблема со средним медперсоналом, дефицит составляет порядка 70−80 человек.

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