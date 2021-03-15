Сеул, , 11:25 — REGNUM Экспорт автомобилей из Южной Кореи в феврале 2021 года вырос на 35%, до 161 886 единиц. Об этом сообщает Joongang Ilbo со ссылкой на представителей министерстве торговли, промышленности и энергетики страны.

По их словам, в стоимостном выражении экспорт вырос на 47%, до $3,5 млрд.

Отмечается, что экспорт экологически чистых автомобилей вырос на 70,9%, до 24 932 единиц. В стоимостном выражении показатель вырос на 102,6%, до 700 млн.

Экспорт автомобилей в страны Северной Америки увеличился на 33,8%, в страны Восточной Европы — на 49,2%, в страны Азии — на 54,2%.

Известно, что производство автомобилей в Южной Корее в феврале выросло на 37,9%, до 260 958 единиц, а спрос на внутреннем рынке — на 24,2%, до 123 317 единиц.