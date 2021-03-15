Брянск, , 11:24 — REGNUM 87 новых носителей коронавируса выявлены в Брянской области 15 марта, что на семь больше, чем за предыдущие сутки. Зарегистрирован один летальный исход, лаборатории проверили 530 тестов, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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Всего в Брянской области подтверждены 31 213 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 33 424 человека, в том числе 64 выписаны за истекшие сутки. От осложнений на фоне инфекции в регионе скончались 268 пациентов.

С начала пандемии в Брянской области выполнены 478 088 исследований на коронавирус.