Тбилиси, , 11:27 — REGNUM В Тбилиси 15 марта началась встреча лидеров оппозиционных партий с представителем Европейского совета Кристианом Даниэльсоном. Об этом сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

По данным журналистов, на встречу прибыли представители партий «Единое национальное движение» (ЕНД), «Европейская Грузия», «Лело для Грузии», «Стратегия Строителя», «Гирчи» и «Гирчи — больше свободы». Участники переговоров обсуждают пути выхода из политического кризиса в стране.

«Как бы не старались медиатор и оппозиция, для этого соглашения нужны две стороны. С какой позицией предстанет власть в процессе этих переговоров, от этого и зависит судьба переговоров», — заявила журналистам перед началом встречи член политсовета ЕНД Саломе Самадашвили.

Ранее в ЕНД заявили, что примут соглашение с властями только в случае, если будет освобождён из-под ареста лидер этой партии Ника Мелия, а также, если будут объявлены досрочные парламентские выборы.

Напомним, кризис в Грузии разразился после того, как в ноябре 2020 года лидеры оппозиционных партий заявили, что прошедшие в стране парламентские выборы были «сфальсифицированы». Когда 23 февраля арестовали обвиняемого в организации беспорядков в Тбилиси Мелию, ситуация усугубилась. Даниэльсон находится в Грузии четвёртый день в качестве медиатора на переговорах между властями и оппозицией.

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