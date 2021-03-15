Оренбург, , 11:23 — REGNUM В Оренбургской области летом 2021 года будет работать около 40 детских загородных лагерей, сообщает минсоцразвития.

Все эти организации отдыха детей будут проверены на соблюдение санитарных, противопожарных и антитеррористических меры безопасности и будут функционировать с учетом действующих ограничительных мероприятий.

Старт подготовки к летнему детскому оздоровительному сезону даст традиционный ежегодный форум «Вектор развития», который запланирован на 17 марта. Мероприятие будет организовано в новом гибридном формате на базе многофункционального центра «Точка Кипения». Темой обсуждения станут современные реалии и перспективы развития сферы детского отдыха в Оренбуржье.

«Это будет самое масштабное мероприятие по охвату специалистов сферы отдыха и оздоровления детей — около 1000 специалистов», — подчеркнули в министерстве.

Напомним, в 2020 году из-за пандемии в регионе не работали дневные школьные лагеря, а загородные лагеря открылись с опозданием и меньше, чем планировалось изначально.

В летний период функционировало 16 загородных оздоровительных лагерей (в Оренбурге, Орске, Новотроицке Оренбургском и Тюльганском районах), в которых отдохнули более 5,4 тыс. детей.

В 2020 году средняя стоимость путевки в санаторные оздоровительные лагеря стоимость путевки на 21 день 22 631,28 рубля, а в детские оздоровительные лагеря — 13 605,27 рубля.

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