Стокгольм, , 11:32 — REGNUM В настоящее время в Швеции ведутся активные дискуссии по поводу сроков отмены действующих в стране ограничительных мер по инфекционному контролю. В интервью газете Expressen профессор вирусологии Иоаким Дилльнер из Каролинского Университета заявил, что он рассчитывает на послабление карантинного режима в Швеции к середине лета текущего года.

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В свою очередь профессор вирусологии Никлас Арнберг из Университета Умео, полагает, что ключевым моментом, который может иметь большее значение для снятие карантина, является сама эпидемиологическая ситуация в Швеции, а не темпы вакцинации от COVID-19.

«Я бы сказал, что именно эпидемиологическая обстановка и нагрузка на систему здравоохранения определяют, когда мы сможем снять ограничения. А не то, сколько людей получили вакцину», — заявил профессор в интервью изданию, подчеркнув, что на этом работа эпидемиолог не закончится, поскольку отслеживание распространения коронавируса продолжится.

С ним согласен профессор вирусологии Йоаким Дилльнер. Однако он подчеркнул, что доковидные времена в Швеции могут наступить совсем скоро.

«Думаю, что уже к середине лета ограничений будет поменьше», — заявил Дилльнер журналистам Expressen.

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