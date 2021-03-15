Санкт-Петербург, 15 марта, 2021, 11:26 — ИА Регнум. В Ленинградской области прививки от коронавирусной инфекции сделали более 51,3 тыс. жителей, в том числе оба компонента вакцины получили 27,5 тыс. человек. Об этом 15 марта ИА REGNUM сообщили в пресс-службе комитета по здравоохранению региона.

Дарья Драй ИА REGNUM Медсесетра во время вакцинация от коронавируса COVID-19 вакциной Гам-КОВИД-Вак (торговая марка Спутник V )

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С начала вакцинации в регион поступило 60 322 комплекта вакцины «Гам-КОВИД-Вак» (торговая марка «Спутник V»). Ими, по данным на вечер 14 марта, было привито 51 310 человек (85,1% от поставки), в том числе 2878 медицинских работников, 1954 работника образования, 775 работника соцзащиты, 673 сотрудника силовых структур.

«Полностью привиты 27 520 человек (53,6% от всех привитых), — уточнили в ведомстве. — В предыдущие сутки привито 1082 человека, в том числе 511 человек закончили вакцинацию».

Отметим, в планах у региона привить 60% жителей Ленобласти или 1 136 422 человек. Таким образом в регионе пока привилось 4,52% от запланированного числа.