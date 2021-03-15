Лондон, , 11:29 — REGNUM Британский аукционный дом Silverstone Auctions выставил на продажу гоночный автомобиль Ford Falcon популярного британского комика, актёра театра и кино Роуэна Аткинсона. Видео с авто размещено на YouTube-канале Silverstone Auctions.

Актёр, сыгравший комедийного персонажа Мистера Бина, продаёт один из самых заметных экземпляров своей коллекции — Ford Falcon 1964 года выпуска.

Машина создавалась по правилам Международной автомобильной федерации FIA. Она участвовала в гонках на Masters, HSCC, HRDC и даже в Гудвуде. Актёр купил Ford Falcon в 2006 году, а недавно машина была модернизирована. В машине заменили радиатор, поставили алюминиевые бамперы, а также доработали систему охлаждения мотора и сделали ещё ряд улучшений. Весь этот апгрейд обошёлся Аткинсону в 7 тыс. фунтов стерлингов.

Продавец намерен получить за свой автомобиль от 55 000 до 65 000 фунтов стерлингов (5,63 — 6,66 млн рублей).

Ранее на аукционе Artcurial в Париже был выставлен на торги кабриолет Bristol 405 Drophead Coupe, созданный в стиле двухместного тяжёлого истребителя Beaufighter.

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