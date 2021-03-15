Стокгольм, , 11:21 — REGNUM Тот факт, что лидер «Умеренных» Ульф Кристерссон по-прежнему намерен сотрудничать со «Шведскими демократами» после заявления секретаря их партии о том, что «ислам является отвратительной религией», заставил премьер-министра страны Стефана Лёвена резко осудить политическую позицию Кристерссона.

В своем посте на Facebook глава правительства Швеции обвинил Кристерссона в том, что тот дистанцируется от исламофобии. Об этом сообщила газета Dagens Nyheter.

Как ранее передавало ИА REGNUM, 9 марта партийный секретарь «Шведских демократов» Ричард Йомсхоф назвал ислам «отвратительной» религией. Со своей стороны лидер «Умеренных» Кристерссон назвал «отвратительным» сам факт такого заявления. Однако в преддверии парламентских выборов 2022 года «Умеренные» продолжают заявлять о намерении сотрудничества со «Шведскими демократами».

12 марта Стефан Лёвен опубликовал в Facebook длинный пост, в котором он идет решительно осудил политику Кристерсона.

«Что действительно поразительно, так это то, что лидер «Умеренных» Ульф Кристерссон совсем недавно оправдывал сотрудничество со «Шведскими демократами» тем, что их риторика изменилась. Чего на самом деле не произошло», — заявил премьер-министр Лёвен.