Москва, , 11:19 — REGNUM За минувшие сутки в России выявили 9437 носителей коронавируса, сообщили 15 марта в оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

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В штабе рассказали, что за последние сутки в России выявлено 9437 случаев заражения в 83 регионах. Лидерами являются Москва, Санкт-Петербург и Подмосковье. Также в первой пятёрке Нижегородская и Ростовская области.

Всего в стране с начала пандемии выявили 4 400 045 случаев SARS-CoV-2.

За сутки от ковида умерли 404 человека, выздоровели 8447 человек.