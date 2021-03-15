Москва, 15 марта, 2021, 11:19 — ИА Регнум. За минувшие сутки в России выявили 9437 носителей коронавируса, сообщили 15 марта в оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

Павел Соболев ИА REGNUM Вход в красную зону

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В штабе рассказали, что за последние сутки в России выявлено 9437 случаев заражения в 83 регионах. Лидерами являются Москва, Санкт-Петербург и Подмосковье. Также в первой пятёрке Нижегородская и Ростовская области.

Всего в стране с начала пандемии выявили 4 400 045 случаев SARS-CoV-2.

За сутки от ковида умерли 404 человека, выздоровели 8447 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, обширное распространение коронавирусной инфекции в Норвегии оказывает существенное давление на систему здравоохранения. 14 марта в норвежские больницы поступило рекордное число пациентов с COVID-19 с апреля 2020 года.