Кызыл, , 11:19 — REGNUM Штормовой ветер 13 марта стал испытанием для энергосистемы Тувы. Были повреждены линии электросетей, в результате десятки населённых пунктов остались без света. Об этом заявил глава республики Шолбан Кара-оол, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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По его словам, большую часть повреждений удалось ликвидировать в первые же сутки. Однако часть Кызыла, а также ряд сёл в районах к настоящему времени всё ещё остаются без света.

«Энергетики обещают к вечеру восстановить электроснабжение в полном объеме. Уверен, что сдержат слово. Однако нам нужно самым тщательным образом проанализировать уроки», — отметил глава региона.

В частности, он упомянул ветхость опор и линий, идущих непосредственно к домам, которые необходимо обновить. Кроме того, Кара-оол призвал обратить особое внимание местам, где регулярно происходит аварии. Министру топлива и энергетики Роману Кажин-оолу поручено провести детальный анализ последствий шторма.

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