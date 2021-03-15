Москва, , 11:19 — REGNUM Компания Facebook должна снять все ограничения, наложенные на аккаунт российского телеканала «Крым-24» в Instagram. Письмо с таким требованием в адрес IT-гиганта направила Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Об этом ИА REGNUM сообщили в Роскомнадзоре 15 марта.

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«Действия компании Facebook нарушают ключевые принципы свободного распространения информации, беспрепятственного доступа к ней и являются актом цензуры», — подчеркнули в ведомстве.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее администрация социальной сети Instagram частично заблокировала аккаунт телеканала «Крым-24», обвинив его в накрутке лайков. Видеохостинг YouTube заблокировал российский документальный фильм «Крым. Путь на Родину», заявив, что он якобы содержит шокирующий контент.

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