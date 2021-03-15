Пекин, 15 марта 2021, 11:23 — REGNUM Китай призвал Украину не политизировать отношения китайских бизнес-структур с Крымом. Об этом заявил 15 марта на брифинге официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.
Министр отметил, что позиция Китая по Крыму остаётся последовательной. Он также выразил надежду, что стороны, участвующие в спорах вокруг полуострова, разумно урегулируют данный вопрос.
Напомним, ранее депутат Верховной рады Украины, сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович заявил, что визит китайской делегации в Крым может быть связан со скандалом вокруг украинского предприятия «Мотор Сич» — Украина решила национализировать предприятие, после того, как его купили китайские инвесторы.
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