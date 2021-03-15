Пекин, , 11:23 — REGNUM Китай призвал Украину не политизировать отношения китайских бизнес-структур с Крымом. Об этом заявил 15 марта на брифинге официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

«Некоторые китайские компании в связи с исторически сложившимися обстоятельствами и практической необходимостью на основе принципа рынка поддерживают сотрудничество и контакты с Крымом. Деловая активность не должна политизироваться», — рассказал он.

Министр отметил, что позиция Китая по Крыму остаётся последовательной. Он также выразил надежду, что стороны, участвующие в спорах вокруг полуострова, разумно урегулируют данный вопрос.

Напомним, ранее депутат Верховной рады Украины, сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович заявил, что визит китайской делегации в Крым может быть связан со скандалом вокруг украинского предприятия «Мотор Сич» — Украина решила национализировать предприятие, после того, как его купили китайские инвесторы.

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