Турин, Италия, , 11:19 — REGNUM Вратарь туринского «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон пропустил матч 27-го тура чемпионата Италии с «Кальяри» из-за травмы. Об этом 15 марта сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации издания, во время медицинского обследования врачи выявили у Буффона травму спины. Сроки восстановления 43-летнего голкипера не называются.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Ювентус» обыграл «Кальяри» со счётом 3:1, хет-трик оформил нападающий Криштиану Роналду.

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