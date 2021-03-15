Санкт-Петербург, , 11:23 — REGNUM В Ленинградской области количество выявленных с начала пандемии случаев коронавируса превысило 38 тысяч. За прошедшие сутки выявлено 130 новых носителей коронавирусной инфекции, что на одного человека меньше, чем сутками ранее. Об этом 15 марта сообщили в федеральном оперативном штабе.

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За год с начала пандемии в Ленинградской области коронавирусной инфекцией заразились 38 030 человек, из них 35 555 человек выздоровели, в том числе 174 пациента — за минувшие сутки. Еще 1691 человек продолжает лечение. Умерли от ковида 784 жителя Ленобласти, в том числе за минувшие стуки было зарегистрировано еще 13 летальных исходов. Летальность болезни в регионе превысила 2%.

Как рассказали ИА REGNUM в областном комитете по здравоохранению, в настоящий момент в регионе развернуто 1264 койки для пациентов с COVID-19 и пневмонией, из них свободно 384 койки (30,38%), в том числе 150 реанимационных.

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