Стокгольм, , 11:55 — REGNUM Лидер «Христианских демократов» Эбба Буш допускает возможность, что ее партия заручится поддержкой «Шведских демократов» в отношении принятия будущего бюджета Швеции. Однако лидер партии понимает, что сотрудничество со «Шведскими демократами» не будет «бесплатным». Об этом сообщила газета Dagens Nyheter.

«Христианские демократы» пойдут на выборы в Риксдаг в 2022 году в коалиции с «Умеренными», и именно с «Умеренными» партия Эббы Буш намерена сформировать правительство.

«В таких случаях правительство меньшинства нуждается в надежной парламентской поддержке при принятии своего бюджета», — заявила партийный руководитель в эфире Sveriges Radio.

Буш видит возможности для заключения соглашений со «Шведскими демократами» по таким вопросам, как правовая политика, миграция и здравоохранение.

«Я понимаю, что поддержка Шведских демократов не бесплатна», — подчеркнула парламентарий.

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