Москва, , 11:16 — REGNUM Идею ввести четырёхдневную рабочую неделю для женщин поддерживает более четверти жителей России (26%), приводит данные рекрутинговое агентство Superjob.ru

Предлагают ввести четырехдневку для всех работающих граждан 30%. Против сокращения рабочей недели до четырех жней выступают 24% опрошенных.

В два раза реже инициативу введения четырёхдневной рабочей недели поддерживают мужчины, чем женщины — 17% против 35%. За равноправие по числу рабочих дней чаще высказывается молодежь до 24 лет (39%).

Опрос проведен 11−12 марта 2021 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет в 398 населенных пунктах.

Как сообщало ИА REGNUM, уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева предложила ввести четырехдневную рабочую неделю только для женщин.

Читайте подробнее: В Москве предложили ввести четырёхдневную рабочую неделю для женщин