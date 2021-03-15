Стокгольм, , 11:18 — REGNUM 14 марта еще одна страна, Ирландия, приостановила вакцинацию от COVID-19 препаратом производства AstraZeneca из-за риска образования тромбов у прививающихся. Однако иммунизация данной вакциной в Швеции по-прежнему продолжается, несмотря на то, что в стране выявлены уже 15 случаев образования тромбов. Об этом сообщила новостная служба Sveriges Radio.

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По данным журналистов, медицинские обзоры и расследования на тему взаимосвязи между введением вакцины AstraZeneca и риска образования тромбов продолжаются.

Однако на данный момент, по мнению Государственного фармацевтического управления, причин для изменения рекомендаций по использованию препарата не существует.

Всего в Швеции по состоянию на 12 марта поступило шесть сообщений о подозрении на образование тромбов среди людей, получивших вакцину AstraZeneca, два из которых подтверждены с медицинской точки зрения. В то же время было зарегистрировано девять случаев подозрения на образование тромбов среди тех, кто получил вакцину производства Pfizer/Biontech.