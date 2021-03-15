Душанбе, , 11:15 — REGNUM Расширение сотрудничества в транспортной сфере обсудили члены совместной комиссии Таджикистана и Белоруссии по международным автомобильным перевозкам, сообщили в пресс-службе таджикистанского министерства транспорта.

Стороны обсудили обмен разрешениями на международные автомобильные перевозки в 2021 и 2022 годах. Собеседники также договорились упростить процесс перевозок.

Отметим, по итогам 2020 года товарооборот между Таджикистаном и Белоруссией составил $54,4 млн, что почти вдвое больше, чем годом ранее. Почти вся сумма приходится на импорт из Белоруссии.