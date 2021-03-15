Стокгольм, , 11:20 — REGNUM Представители Дании и Норвегии рассмотрят вопрос об отмене ограничений из-за пандемии коронавируса после вакцинации людей старше 45−50 лет. Подобные обсуждения проходят и в Агентстве общественного здравоохранения Швеции. Об этом сообщила газета Expressen.

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Норвежский институт общественного здравоохранения объявил 12 марта, что, с большой долей вероятности, все ограничительные меры будут сняты, когда граждане старше 45 лет будут вакцинированы от COVID-19. Власти Дании заняли аналогичную позицию 11 марта.

Подобные дискуссии ведутся и в Швеции. Однако, подчеркивают журналисты, на быстрое снятие ограничений рассчитывать не приходится.

«Я думаю, что это будет происходить постепенно, например, мы уже давали комментарии о домах престарелых и посещениях в них родственников», — заявил в интервью газете Сёрен Андерссон, руководитель отдела программы вакцинации в Агентства общественного здравоохранения Швеции.

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