Казань, , 11:27 — REGNUM В предстоящие весенние каникулы, с 22 по 30 марта, в пришкольных лагерях Казани смогут отдохнуть более 8 тыс. детей. Родительская плата за пребывание учащегося составит всего 15% от стоимости путевки. Об этом заявил начальник управления образования Ирек Ризванов.

Уже сечас составлен график работы пришкольных лагерей. Так, педагоги займут детей во время каникул с 9:00 до 15:00, с учетом дежурных групп — с 8:00 до 16:00 (мск).

Общая стоимость путевки составит 1266 рублей, но с родителей возьмут лишь 15%, или 190 рублей. Школьники будут обеспечены трехразовым питанием на сумму в 152 рубля 30 копеек в день за счет бюджета, отметил Ризванов.

В пришкольных лагерях запланировали мероприятия, посвященные прикладному творчеству, безопасности, спорту, Году родных языков и народного единства в РТ, которые осуществят с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований. Также во время весенних каникул будут работать учреждения дополнительного образования, добавил начальник городского управления образования.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приднестровье школьные каникулы начнутся раньше на неделю, 15 марта, и продлятся две недели. В вузах и среднеспециальных учебных заведениях режим обучения пока менять не планируется. пока переход на дистанционное образование не рассматривается, но при ухудшении эпидемиологической обстановки этот вариант может быть рассмотрен.

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