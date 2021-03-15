Киев, , 11:13 — REGNUM Визит делегации КНР в Крым является ответом украинской стороне в ситуации с заводом «Мотор Сич». Об этом депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович написал на своей странице в Facebook.

По его словам, власти Китая «долго сохранял нейтральную позицию по Крыму», но «передумали» и направили на полуостров представительную комиссию во главе с членами Пекинской экспортно-импортной комиссии.

Прибывшие в Крым китайские бизнесмены договорились с местными властями выстраивать отношения с местными предприятиям. Это «ответный ход» в связи с позицией Украины по «Мотор Сич», подчеркнул депутат.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 марта совет национальной безопасности и обороны Украины принял официальное решение о возвращении предприятия по производству авиационных двигателей «Мотор Сич» в государственную собственность.

Власти Китая потребовали от Украины учесть интересы компаний из КНР после того, как украинские власти решили вернуть в государственную собственность «Мотор Сич».

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