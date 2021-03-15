Стокгольм, , 11:16 — REGNUM В преддверии парламентских выборов 2022 года в Швеции все более отчетливо складываются две новые правительственные коалиции — «Социал-демократы», «Зеленые», «Центристы» и «Левые» с одной стороны, и «Умеренные», «Христианские демократы» и «Шведские демократы» — с другой.

Мартовский опрос газеты Svenska Dagbladet, проведенный совместно с социологами из Sifo, показал какая правительственная альтернатива сейчас кажется наиболее реальной. Результаты опроса были опубликованы на страницах SvD.

Электоральный рейтинг «Социал-демократов» оценивается в 27,2% — именно столько партия набрала бы, если бы выборы, согласно опроснику, состоялись сегодня. За ними традиционно следуют «Умеренные» и «Шведские демократы» —22,9% и 18,4% соответственно.

С учетом перераспределения мандатов с опорой на данные опроса «Социал-демократы», «Зеленые», «Центристы» и «Левые» получают 182 места в Риксдаге, в то время как «Умеренные», «Христианские демократы» и «Шведские демократы» — 167.

В опросе, проведенном SvD/Sifo в период с 1 февраля по 11 марта, приняли участие 7 711 граждан Швеции.