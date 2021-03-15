Новосибирск, , 11:11 — REGNUM В инфекционных стационарах Новосибирска на утро сегодня, 15 марта, находилось 1142 взрослых пациента с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него. В районных больницах — 727 пациентов. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

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«Под медицинским наблюдением находится 2001 человек, 104 417 человек сняты с наблюдения», — говорится в оперативном сообщении.

Всего в Новосибирской области сделано 1 352 964 теста на коронавирус.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что в регионе выявлено 37 298 случаев заражения коронавирусом, в том числе у 2148 детей; 34 174 пациента выздоровели (+75 за сутки).

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