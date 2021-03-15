Стокгольм, , 11:31 — REGNUM Сразу несколько видных представителей «Зеленых» выступили на страницах своих аккаунтов в соцсети Facebook с призывом ослабить ограничения в Швеции, введенные из-за пандемии коронавирусной инфекции. Члены партии считают, что различные запреты наносят удар по студентам, компаниям и праву на проведение демонстраций. Об этом сообщила газета Dagens Nyheter.

В то время, когда оппозиция в лице «Центристов» и «Умеренных» обвиняет правительство Швеции в пассивности и в том, что оно «делает слишком мало и слишком поздно», в рядах правительственной партии «Зеленых» полагают, что пора некоторые коронавирусные ограничения снимать.

14 марта в соцсети Facebook депутат Расмус Линг, член комитета Риксдага по правосудию, «связал» необходимость послабления карантина с серьезными негативными последствиями для общества, особенно в виде домашнего обучения.

«Можно запретить продажу алкоголя или проведение мероприятий, но в конечном итоге люди все равно будут встречаться друг с другом», — написал парламентарий.

Пост Линга был положительно оценен Каролиной Скуг, которая является представителем «Зеленых» по вопросам политики и экономики.

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