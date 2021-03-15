Москва, , 11:10 — REGNUM Проблема с допингом у футболиста «Ростова» Владимира Обухова существует. Об этом 15 марта заявил агент игрока Сергей Пушкин.

«Да, это мой футболист, я его веду с 16 лет, проблема существует. Удивительно, что это в сеть попало», — цитирует Пушкина Metaratings.

Он добавил, что о письме Международной федерации футбола (ФИФА) узнал недавно, а сам Обухов также был в курсе.

Ранее «Чемпионат» со ссылкой на письмо ФИФА сообщал, что Обухов подозревается в нарушении антидопинговых правил в 2013 году и может быть дисквалифицирован на четыре года. Причём его допинг-проба, значившаяся как отрицательная, в действительности содержала следы запрещённого вещества.

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