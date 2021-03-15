Омск, , 11:10 — REGNUM Экстремально высокий уровень загрязнения зафиксирован в реке Оми.

По данным Обь-Иртышского УГМС, 9 марта были взяты пробы воды в 1 км выше устья Оми. Выяснилось, что содержание марганца составляло 0,8018 мг/л. Вторую пробу из реки взяли в 100 метрах выше деревни Ростовка Омской области. Там концентрация загрязняющего вещества оказалась 0,8839 мг/л. Этот показатель превышает норму в 80 раз, передаёт «12 канал Омск».

Напомним, ранее марганец был обнаружен в омских реках Тара и Шиш. Кроме того, в середине февраля 2021 годы было подтверждено наличие ртути в Иртыше.

Читайте также: В Омске в Иртыше выявили повышенное содержание ртути