Москва, 15 марта 2021, 12:48 — REGNUM В Москве на территории Измайловского Кремля прошла «Широкая Масленица». ИА REGNUM предлагает фоторепортаж с праздника, который отметили 14 марта.

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Широкая Масленица на территории Измайловского Кремля
Широкая Масленица на территории Измайловского Кремля
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Петух зовёт весну
Петух зовёт весну
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Ведущие на празднике на территории Измайловского Кремля
Ведущие на празднике на территории Измайловского Кремля
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Празднование масленичной недели проходило с размахом, насколько хватило места на территории Кремля. Жители и гости столицы, пришедшие до обеда, могли свободно посетить музеи, расположенные на территории.

Народные костюмы
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Ведущий праздника. Измайловский Кремль
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Широкая Масленица. Измайловский Кремль
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Ведущие праздника в народных костюмах. Масленица в Москве
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Ведущие праздника в народных костюмах. В Измайловском Кремле отметили Масленицу
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Ряженые
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Ряженые в Измайловском Кремле
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Ведущие в народных костюмах
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Ведущие праздника в народных костюмах. Измайловский Кремль
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Проводы зимы в Москве. 14 марта 2021 года. Измайловский Кремль
Проводы зимы в Москве. 14 марта 2021 года. Измайловский Кремль
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Ряженые на празднике
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Музыканты в Измайловском Кремле
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Проводы зимы в Измайловском Кремле
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Хороводы
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Хороводы в Измайловском Кремле 14 марта 2021 года
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

В течение всего праздника происходили розыгрыши призов и подарков, также проводились конкурсы, соревнования и состязания в народных играх. Можно было полакомиться свежеиспечёнными блинами или просто перекусить на свежем воздухе, согреться фруктовым чаем, кофе или безалкогольным глинтвейном. У поваров, которые готовили прямо в палатках, установленных на улице, очередь из желающих не успевала заканчиваться.

Весна
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Встреча весны в Измайловском Крмеле
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Хоровод в Измайловском Крмеле на празднике Масленицы
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Завалить медведя
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Борьба на мечах
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Народные забавы. Борьба мешками
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Народные забавы
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Народные забавы в Измайловском Кремле
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Подарок на самом верху столба
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Победа
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Народные забавы в Москве
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
В Москве отмечают Масленицу
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Розыгрыш призов
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Ведущие в красивых народных костюмах русских красавиц, сказочных и языческих персонажей, богатырей и других героев провели для гостей праздник с большим количеством разнообразных игр, забав и конкурсов познакомили гостей. Веселье сопровождала народная и этническая музыка. Ряженные и герои сказок вместе с гостями водили хороводы, танцевали, пели песни, провожали зиму и встречали весну.

Блины
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Фруктовый чай
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Фруктовый чай в Измайловском Кремле
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Народные ремесла
Народные ремесла
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Широкая Масленица
Широкая Масленица
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Гости на проводах Масленицы
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Гости на празднике
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Гости на празднике Масленицы
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Гости на празднике
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
На празднике «Широкая Масленица»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Гости на празднике
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Гости на празднике
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Гости на празднике ждут сожжения чучела Масленицы
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Погода соответствовала празднику: с утра шел легкий и пушистый снег, в конце дня сменился на мелкий моросящий дождик, который старался превратить сугробы в лужи. Мероприятие закончилось фаер-шоу и сжиганием чучела Масленицы на центральной площади, полностью заполненной зрителями, часть из которых подтянулись на праздник к кульминации торжества.

Сожжение чучела Масленицы
Сожжение чучела Масленицы в Измайловском Кремле 14 марта 2021 года
Сожжение чучела Масленицы
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Сожжение чучела Масленицы в Измайловском Кремле 14 марта 2021 года
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM