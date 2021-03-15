15 марта 2021 | Время чтения 1 мин

Москва, , 12:48 — REGNUM В Москве на территории Измайловского Кремля прошла «Широкая Масленица». ИА REGNUM предлагает фоторепортаж с праздника, который отметили 14 марта.

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Широкая Масленица на территории Измайловского Кремля Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Петух зовёт весну Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Ведущие на празднике на территории Измайловского Кремля Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Празднование масленичной недели проходило с размахом, насколько хватило места на территории Кремля. Жители и гости столицы, пришедшие до обеда, могли свободно посетить музеи, расположенные на территории.

Проводы зимы в Москве. 14 марта 2021 года. Измайловский Кремль Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

В течение всего праздника происходили розыгрыши призов и подарков, также проводились конкурсы, соревнования и состязания в народных играх. Можно было полакомиться свежеиспечёнными блинами или просто перекусить на свежем воздухе, согреться фруктовым чаем, кофе или безалкогольным глинтвейном. У поваров, которые готовили прямо в палатках, установленных на улице, очередь из желающих не успевала заканчиваться.

Ведущие в красивых народных костюмах русских красавиц, сказочных и языческих персонажей, богатырей и других героев провели для гостей праздник с большим количеством разнообразных игр, забав и конкурсов познакомили гостей. Веселье сопровождала народная и этническая музыка. Ряженные и герои сказок вместе с гостями водили хороводы, танцевали, пели песни, провожали зиму и встречали весну.

Народные ремесла Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Широкая Масленица Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Погода соответствовала празднику: с утра шел легкий и пушистый снег, в конце дня сменился на мелкий моросящий дождик, который старался превратить сугробы в лужи. Мероприятие закончилось фаер-шоу и сжиганием чучела Масленицы на центральной площади, полностью заполненной зрителями, часть из которых подтянулись на праздник к кульминации торжества.