Осло, , 11:13 — REGNUM Обширное распространение коронавирусной инфекции в Норвегии оказывает существенное давление на систему здравоохранения. 14 марта в норвежские больницы поступило рекордное число пациентов с COVID-19 с апреля 2020 года. Об этом сообщила газета Dagens Nyheter.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: беспрецедентные потери от COVID-19 — трансляция»

По сравнению с несколькими другими странами, подчеркивают журналисты, Норвегия достаточно легко пережила последствия пандемии коронавируса. Но в последнее время распространение инфекции ускорилось.

Согласно последнему еженедельному отчету Норвежского института общественного здравоохранения, индекс репродукции коронавируса составляет 1,33. Это самый высокий показатель с марта 2020 года.

14 марта 200 жителей Норвегии были госпитализированы с COVID-19, что является самым высокий показатель с 14 апреля прошлого года.

Почти 444 000 граждан Норвегии получили первый компонент вакцины от COVID-19. 247 000 человек прошли процедуру ревакцинации.