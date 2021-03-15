Иерусалим, , 11:43 — REGNUM Муниципалитет Нижней Галилеи призвал местных жителей придумать для этой местности новое название после того, как исследования показали, что только 23% людей, живущих в этом районе, считают, что нынешнее название имеет для них значение. Об этом сообщает Jerusalem Post 15 марта.

Журналисты отмечают, что предложения должны быть обоснованными. В мае состоятся специальные местные выборы, на которых будет принято решение о новом муниципальном названии.

В муниципалитете насчитывается 18 городов, и название «Галилея» должно остаться после ребрендинга. Голосовать могут только жители города, но предложить новое имя может любой желающий.