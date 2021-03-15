Черкесск, , 11:08 — REGNUM В Карачаево-Черкесии после взрыва в пункте выдачи посылок пострадали пять человек. Их доставили в реанимацию республиканской больницы (КЧРКБ) с ожогами от 10 до 70% поверхности тела. Троих пострадавших накануне, 14 марта, переправили в ожоговый центр Дагестана, сообщили в минздраве региона.

По словам и. о главного врача больницы Фатимы Салпагаровой, в Дагестан были транспортированы мужчина и две женщины с ожогами от 25% до 65% поверхности тела. Остальные двое пострадавших продолжают получать лечение в республиканской больнице.

«На данный момент их состояние стабильное, угрозы жизни нет. Пациенты дышат самостоятельно. Врачи круглосуточно наблюдают за их состоянием», — цитирует Салпагарову РИА «Карачаево-Черкесия».

Напомним, взрыв в пункте выдачи посылок одного из популярных интернет-магазинов произошел 13 марта в городе Усть-Джегута. После взрыва в помещении начался пожар, пострадали пятеро клиентов магазина. В настоящее время причины взрыва устанавливаются, сообщили в МВД. Одной из версий случившегося называют ремонт газового оборудования.

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