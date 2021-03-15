Самара, , 11:10 — REGNUM Строительство восьми объектов водоочистки планируют начать в 2021 году в Самарской области. Об этом 15 марта сообщает пресс-служба областного правительства.

Сообщается, что данный вопрос рассматривался на совещании в областном правительстве по реализации национального проекта «Экология» в текущем году. Чиновники констатируют, что больше всего загрязняют Волгу организации сферы жилищно-коммунального хозяйства.

Отмечается, что в этом году в регионе объекты водоочистки планируют начать строить в Нефтегорске, Сызрани, Усть-Кинельском, Похвистнево, Кинеле, Новокуйбышевске, Отрадном и поселке Солнечная Поляна. При этом общий объем средств на мероприятия федеральной программы «Оздоровление Волги» в 2021 году составит 3,6 млрд рублей.

В 2020 году в Самарской области было построены четыре современных очистных сооружений в Жигулевске, Сызрани, Октябрьске и поселке Богатырь. Строительство станции ультрафиолетовой очистки в Самаре в 2020 году завершить не удалось. В настоящее время строительство данного объекта завершено, в нем установлено оборудование, сейчас проходят пусконаладочные работы.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области на сохранение лесов направят свыше 190 млн рублей.

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