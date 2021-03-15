Санкт-Петербург, , 11:15 — REGNUM После снегопада утром понедельника, 15 марта, петербургские улицы убирают 783 единицы техники и 1206 дворников. Об этом сообщили в комитете по благоустройству Санкт-Петербурга.

Уборка снега на Невском проспекте Дарья Драй © ИА REGNUM

Аллеи, бульвары, дорожки в скверах и парках чистят еще 85 машин и 468 специалистов садово-парковых предприятий. В ночь на 15 марта город убирали 687 единиц техники и 307 дворников.

По данным синоптиков, небольшой снег попеременно с дождем будет идти в течение всего дня, высота выпавшего сегодня снега может достичь 3 см.

В целом с 9 по 14 марта дорожные предприятия отправили на снегоплавильные пункты почти 99 тыс. кубометров снега. Всего за зимний период работы объем отгрузки снежных масс достиг 1 млн 355 тыс. кубометров, а высота выпавших осадков за зиму превысила 170 см.

Между тем горожане, недовольные ситуацией на дорогах и во дворах, жалуются напрямую на страницу губернатора Александра Беглова «ВКонтакте».

Пока их не столько беспокоит снег, которым запорошило улицы, сколько лужи, которыми затопило дороги с начала потепления.

«А уборкой города кто будет заниматься? Ходить по нему просто опасно. Огромные лужи, наледь, сосульки…» — написал Дмитрий. Р.

Жительница Калининского района Марина П. рассказала, что власти не в состоянии справиться с гигантской лужей не только за неделю, но и за 10 лет.

«Александр Дмитриевич, крик души, уже 10 лет на одном месте лужа, во всю дорогу, не проехать, не пройти к магазину и школе № 88 Калининского района, находится у дома №3 по улице Софьи Ковалевской. В космос летаем, такие технологии, а с лужей не справиться», — недоумевает петербурженка.

Дежурная служба комитета по благоустройству круглосуточно принимает звонки от жителей, связанные с уборкой городских улиц, по телефону 314−60−13.

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