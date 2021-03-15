Москва, , 11:08 — REGNUM То, что ФНС РФ получает доступ к банковской тайне жителей России, выглядит вполне закономерно, так как налоговая служба и должна располагать соответствующей информацией. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 марта заявил экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Так он прокомментировал заверения ФНС РФ по поводу того, что доступ налоговиков к банковской тайне неопасен для добросовестных налогоплательщиков.

«Сама формулировка является для меня логической загадкой, — сказал Делягин. — Потому что, как выяснить, является ли налогоплательщик добросовестным или недобросовестным, не посмотрев, что у него происходит с деньгами? Грубо говоря, добросовестный налогоплательщик — это тот, кто не нарушает. Допустим, я получаю черные доходы и кладу их себе на счет. Вопросы: а как, не получив доступа к моему счету, налоговая служба убедится в том, что я являюсь добросовестным? Кроме того, не стоит забывать, что интеграция баз данных банковских и налоговых — произошла уже почти как три года назад. Многие это помнят, потому что тогда была волна заморозок денежных переводов. Но с этим разобрались за два или три месяца».

На самом деле, как полагает Делягин, реальная угроза связана с другими аспектами цифровизации.

«Скажем, электронная подпись. Уже имели место случаи, когда человек обнаруживал, что она, оказывается, была директором предприятия с миллиардными оборотами. Оказывается, кто-то в другом городе использовал ее электронную подпись. Это реальная угроза, что электронная подпись может быть в любой момент на вас оформлена, и всё ваше имущество может быть у вас украдено. Это реальная угроза, которая висит над каждым из нас. А то, что налоговая что-то знает про ваши деньги… Она и должна знать», — сказал Делягин.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, расширение доступа ФНС России к банковской тайне не затронет добросовестных плательщиков.

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