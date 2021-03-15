Москва, , 11:07 — REGNUM Органы здравоохранения Сальвадора сегодня продвигаются в своей стратегии по своевременному выявлению и лечению случаев COVID-19 после превышения числа в 800 000 результатов ПЦР-тестов. Об этом сообщает Prensa Latina.

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Министерство здравоохранения Сальвадора в сотрудничестве с Междисциплинарной эпидемиологической группой сдерживания проводит так называемые обследования в различных местах страны бесплатно для населения. Сотрудники службы здравоохранения также регулярно проверяются, особенно те, кто борется с пандемией на передовой и кто также имеет приоритет в иммунизации Оксфордской вакциной AstraZeneca.

Администрация президента Найиба Букеле установила мобильные кабинки для анализов в местах массового скопления людей в столицах департаментов, что, по мнению местных экспертов, привело к снижению заболеваемости.

Согласно источникам в сфере здравоохранения, на которые ссылаются СМИ, скрининг населения также позволяет получить более свежие данные о распространении вируса на различных территориях страны.

Согласно последним данным отчета министерства, в Сальвадоре количество подтвержденных случаев заболевания COVID-19 уже превысило 62 тысячи с момента вспышки пандемии почти год назад, при этом погибло 1950 человек.