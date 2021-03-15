Минск, , 11:08 — REGNUM Первый энергоблок Белорусской АЭС (БелАЭС) вновь включили в сеть после планового отключения. Об этом 15 марта сообщает пресс-служба министерства энергетики Белоруссии в своем Telegram-канале.

«После успешного завершения исследований ксеноновых переходных процессов в реакторной установке первый энергоблок БелАЭС 14 марта включен в сеть», — говорится в сообщении.

Кроме того, уточняется, что реакторная установка энергоблока при этом выведена на номинальный уровень мощности.

«В соответствии с программой этапа опытно-промышленной эксплуатации, до 5 апреля на первом энергоблоке планируется провести испытания реакторной установки как в стационарном режиме, так и динамические испытания на различных уровнях мощности с разгрузкой энергоблока, в том числе до нулевого уровня мощности», — также добавляется в сообщении.

Отметим, 10 марта первый энергоблок БелАЭС был остановлен в плановом порядке для проведения испытаний и регламентных работ в рамках этапа опытно-промышленной эксплуатации.