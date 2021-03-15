Архангельск, , 11:05 — REGNUM Соломбальский районный суд Архангельска вынес приговор 36-летней Анне Хобировой, присвоившей около 300 тысяч рублей, предназначенных для выплаты пенсий.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной прокуратуры, летом 2020 года, являясь заместителем начальника отделения почтовой связи УФПС Архангельской области, похищала пенсии и социальные пособия, невыплаченные почтальоном получателям указанных средств в связи с отсутствием последних по месту жительства.

«Денежные средства передавались Хобировой, которая расписывалась в поручении за получателя пенсии или социального пособия и присваивала себе, занося ложные сведения в «Единую автоматизированную систему отделения почтовой связи». Таким образом, обвиняемая похитила около 300 тысяч рублей, которыми распорядилась в личных целях», — сообщили в ведомстве.

Свою вину Хобирова признала полностью. Приговором суда ей назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев со штрафом 5 тыс. рублей. Денежные средства потерпевшим возмещены ФГУП «Почта России».

Как сообщало ИА REGNUM, это уже не первый случай присвоения денег сотрудником «Почты России» — в марте 2021 года замначальника одного из почтовых отделений уличили в присвоении ста тысяч рублей. Он продолжает работать и выплачивает похищенные средства из своей зарплаты.