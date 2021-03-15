Симферополь, , 11:05 — REGNUM Украина никогда не имела законного права на Крым. Такое заявление в канун седьмой годовщины воссоединения полуострова с Россией сделал председатель крымского парламента Владимир Константинов.

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«Полуостров даже при передаче Крымской области в 1954 году в состав Украины не был исключён из границ Российской Федерации, как того требовала Конституция СССР, РСФСР и УССР, — пояснил в беседе с РИА Новости глава правительства. — Поэтому и передача полуострова была по факту незаконной».

Константинов подчеркнул, Крым «был и навсегда останется русской землёй».

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Как сообщало ИА REGNUM, Крым воссоединился с Российской Федерацией в марте 2014 года по результатам проведённого на полуострове референдума. Этому предшествовали массовые беспорядки в Киеве, которые завершились государственным переворотом в феврале 2014 года.

15 марта 2021 года вице-премьер-министр Украины по вопросам реинтеграции «временно оккупированных» территорий Алексей Резников заявил, что Киев до сих пор официально не поставил перед Россией вопрос о «возвращении» Крыма. По его словам, ничего стратегического в этом вопросе так и не сделано.