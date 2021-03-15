Новосибирск, , 11:05 — REGNUM В Новосибирской области, по данным на сегодня, 15 марта, за минувшие сутки выявлено 95 случаев заражения коронавирусом. Днём ранее — 98 случаев. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинация продолжается — все новости»

«Скончались ещё пять пациентов: мужчины в возрасте 54 года, 72 года, 75 лет и женщины в возрасте 80 лет, 83 года. Всего в регионе умерли 1536 человек, — говорится в оперативном сообщении. — В отделениях реанимации находятся 88 человек, на ИВЛ — 15 пациентов».

Всего в регионе выявлено 37 298 случаев заражения коронавирусом, в том числе у 2148 детей; 34 174 пациента выздоровели (+75 за сутки).