Ярославль, 15 марта 2021, 11:03 — REGNUM Состояние защитника молодежной хоккейной команды «Динамо Санкт-Петербург» Тимура Файзутдинова, получившего травму во время игры в Ярославле, остаётся крайне тяжёлым. Об этом сообщает департамент здравоохранения Ярославской области.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 12 марта в ходе матча Молодежной хоккейной лиги между ярославским МХК «Локо» и МХК «Динамо» из Санкт-Петербурга шайба попала в висок Файзутдинову.
Врачи провели консилиум с привлечением главных внештатных специалистов Ярославской области, а также телемедицинскую консультацию с ФГАУ НМИЦНХ имени ак. Н.Н. Бурденко МЗ РФ. С самого начала лечения проводятся устные консультации с реаниматологами центра Бурденко.
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