Ярославль, 15 марта, 2021, 11:03 — ИА Регнум. Состояние защитника молодежной хоккейной команды «Динамо Санкт-Петербург» Тимура Файзутдинова, получившего травму во время игры в Ярославле, остаётся крайне тяжёлым. Об этом сообщает департамент здравоохранения Ярославской области.

Yarregion.ru Тимур Файзутдинов

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 12 марта в ходе матча Молодежной хоккейной лиги между ярославским МХК «Локо» и МХК «Динамо» из Санкт-Петербурга шайба попала в висок Файзутдинову.

«В больницу он поступил в крайне тяжелом состоянии и был переведен на искусственную вентиляцию легких, сразу же врачи провели эффективные реанимационные мероприятия. Медикам на 8 минуте удалось восстановить сердечный ритм. Выполнены компьютерная томография головного мозга, компьютерная ангиография, бронхоскопия. Пациент в полном объёме получает интенсивную терапию тяжелой черепно-мозговой травмы», — сообщили в департаменте.

Врачи провели консилиум с привлечением главных внештатных специалистов Ярославской области, а также телемедицинскую консультацию с ФГАУ НМИЦНХ имени ак. Н.Н. Бурденко МЗ РФ. С самого начала лечения проводятся устные консультации с реаниматологами центра Бурденко.