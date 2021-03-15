Москва, , 11:02 — REGNUM Индекс Мосбиржи по итогам прошедшей недели обновил исторический максимум, достигнув отметки 3562,54 пункта, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев.

«Основной индикатор российского рынка акций уже превышал отметку 3500 пунктов в январе и феврале, но после этого неизменно следовал небольшой спад.

За 12 марта индекс Мосбиржи прибавил 0,88%, а за четыре торговых дня вырос на 3,67% (в сравнении с завершением торгов 5 марта). Разница составила 125,37 пункта.

Индекс РТС продолжает в основном расти с конца октября. За эту неделю он прибавил 5% и к вечеру 12 марта достиг 1519,5 пункта — больше индекс на закрытии был в последний раз 21 февраля 2020 года, после чего последовал резкий обвал до 808,79 пункта (19 марта 2020 года).

Главная причина роста капитализации российского рынка акций — это, конечно, подъем цен на нефть. От цен на нефть в конечном итоге зависят как денежные потоки компаний.

Также от стоимости нефти зависит ставка дисконтирования в оценке компаний, так как она в своей основе опирается на стоимость суверенного долга. И, конечно, очень привлекательные дивидендные выплаты по ряду фишек — «Cеверсталь», «Сургутнефтегаз» преф., «Магнит», «ММК» и т. д.

Что значит подъем индекса Мосбржи в 2021 году? Россия стала немного Америкой — в России 10 млн частных брокерских счетов. С семьями это 30−40 млн. Они стали богаче, соответственно, выросла их потребительская уверенность, а значит, можно рассчитывать на уверенный внутренний спрос.

Что в момент выхода из рецессии однозначно не лишнее. Доли российских олигархов также выросли в цене. Идея налога с активов в размере 1−3% от их рыночной стоимости становится все более актуальной.

Особенно непосредственно перед выборами. Государство уже дало бизнесу точный и однозначный сигнал — надо делиться», — высказал своё мнение экономист.

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