Донецк, , 11:01 — REGNUM Новый обмен пленными между Донбассом и Украиной невозможен, пока украинская сторона процессуально не очистит людей, вернувшихся в ДНР. Об этом заявила Уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова 15 марта в интервью телеканалу «Юнион».

По словам Морозовой, украинская сторона по своей инициативе заморозила процесс обмена пленными.

«Наш переговорный процесс, в принципе, по всем вопросам… находится в тупике», — сообщила чиновник.

Морозова рассказала, что Украина не выполнила свои обязательства в рамках обменов, проходивших в 2019 и 2020 годах.

«Все граждане, которые будут переданы на нашу территорию, стороны их должны полностью процессуально очистить. То есть ни одно из государств не должно к ним иметь каких-то претензий», — объяснила она.

Омбудсмен отметила, что 51 человек, переданный с Украины в ДНР в 2019 году, остался процессуально не очищенным. В 2020 году Украина очистила одного человека.

«На данный момент 50 человек находятся в подвешенном состоянии», — прокомментировала она.

Морозова добавила, что ДНР хочет вернуть из украинского плена около 90 человек, однако Украина заблокировала любой обмен информацией об эти людях.

Напомним, ранее глава украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ), экс-президент Украины Леонид Кравчук допустил возможность эскалации вооружённого конфликта в Донбассе.

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