Донецк, 15 марта 2021, 11:01 — REGNUM Новый обмен пленными между Донбассом и Украиной невозможен, пока украинская сторона процессуально не очистит людей, вернувшихся в ДНР. Об этом заявила Уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова 15 марта в интервью телеканалу «Юнион».
По словам Морозовой, украинская сторона по своей инициативе заморозила процесс обмена пленными.
Морозова рассказала, что Украина не выполнила свои обязательства в рамках обменов, проходивших в 2019 и 2020 годах.
Омбудсмен отметила, что 51 человек, переданный с Украины в ДНР в 2019 году, остался процессуально не очищенным. В 2020 году Украина очистила одного человека.
Морозова добавила, что ДНР хочет вернуть из украинского плена около 90 человек, однако Украина заблокировала любой обмен информацией об эти людях.
Напомним, ранее глава украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ), экс-президент Украины Леонид Кравчук допустил возможность эскалации вооружённого конфликта в Донбассе.
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