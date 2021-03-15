Симферополь, , 10:59 — REGNUM Экономика Республики Крым за последние шесть лет выросла в 2,2 раза, рост экономики Севастополя составил 2,7 раза. Об этом заявил министр экономического развития России Максим Решетников в ходе поездки на Крымский полуостров 13−14 марта, сообщила пресс-служба Минэкономразвития.

Министр отметил рост исполнения федеральной целевой программы развития Крыма и Севастополя.

«Реализация ФЦП набирает обороты: кассовое исполнение улучшается. В 2019 году уровень кассового освоения 72%, в 2020 г. — 90,9%. Это лучший показатель за последние три года. В прошлом году было сдано 67 важных и нужных Крыму объектов — школ, садиков, больниц, объектов культуры, газификации», — сказал Решетников.

Министр отметил, что ФЦП нацелена на выравнивание социально-экономических показателей Крыма и Севастополя по сравнению с общероссийскими.

«В целом отставание ликвидируется. Безработица в Севастополе ниже, в Крыму — чуть выше среднероссийской. Средняя заработная плата соответствует средней по Южному округу (34 460 рублей). За последние шесть лет экономика Крыма выросла в 2,2 раза, Севастополя — в 2,7. Сейчас средняя заработная плата соответствует средней по Южному округу (34 460 рублей)», — уточнили Решетников.

В регионах растут и собственные доходы — с 2014 года в Республике Крым они выросли в 2,2 раза, в Севастополе в 2,1 раза. Рост числа субъектов малого и среднего бизнеса на полуострове почти в два раза выше, чем в среднем по России.

Отметим, что в марте 2021 года в Крыму и в Севастополе отметят седьмую годовщину возвращения этих регионов в состав России.