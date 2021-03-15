Джакарта, , 10:58 — REGNUM Министр здравоохранения Индонезии Буди Гунади Садикин заявил, что 11 704 800 доз вакцины AstraZeneca доставят в страну к маю 2021 года, сообщает Kompas.

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«2 536 800 доз вакцины AstraZeneca будут доставлены в Индонезию 22 марта 2021 года. После этого 7 855 200 доз вакцины будут доставлены 22 апреля 2021 года», — отметил Буди Гунади Садикин.

Поставки вакцины AstraZeneca в Индонезию являются результатом многостороннего сотрудничества с COVAX.

Как сообщало ИА REGNUM, в общей сложности 69 612 из 73 263 человек, которые были зарегистрированы как пациенты с COVID-19 в больнице скорой помощи столицы Индонезии Джакарты, выздоровели.

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